Спецназовцы ВСУ заминировали танк и БМП рф в серой зоне - видео взрыва

https://racurs.ua/n182353-specnazovcy-vsu-zaminirovali-tank-i-bmp-rf-v-seroy-zone-video-vzryva.html

Ракурс

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили танк і БМП росіян у сірій зоні на Донеччині за 150 метрів від ворога.

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Відеозапис роботи захисників України оприлюднило командування Сил ССО у Фейсбук.

Ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони і росіян — за 150 м від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки, — йдеться у повідомленні.

Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Під час огляду бійці знайшли документи, зброю і радіостанції.