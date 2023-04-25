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Спецназовцы ВСУ заминировали танк и БМП рф в серой зоне - видео взрыва
Спецназовцы ВСУ заминировали танк и БМП рф в серой зоне — видео взрываhttps://racurs.ua/n182353-specnazovcy-vsu-zaminirovali-tank-i-bmp-rf-v-seroy-zone-video-vzryva.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили танк і БМП росіян у сірій зоні на Донеччині за 150 метрів від ворога.
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Відеозапис роботи захисників України оприлюднило командування Сил ССО у Фейсбук.
Ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони і росіян — за 150 м від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки, — йдеться у повідомленні.
Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Під час огляду бійці знайшли документи, зброю і радіостанції.
Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП-1 були підірвані прямо на очах противника, — додали в командуванні.
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