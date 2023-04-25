Ракурсhttps://racurs.ua/
Спецпризначенці ЗСУ замінували танк і БМП біля позицій рф
Спецпризначенці ЗСУ замінували танк і БМП рф у сірій зоні — відео вибухуhttps://racurs.ua/ua/n182353-specpryznachenci-zsu-zaminuvaly-tank-i-bmp-rf-u-siriy-zoni-video-vybuhu.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили танк і БМП росіян у сірій зоні на Донеччині за 150 метрів від ворога.
.
Відеозапис роботи захисників України оприлюднило командування Сил ССО у Фейсбук.
Ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони і росіян — за 150 м від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки, — йдеться у повідомленні.
Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Під час огляду бійці знайшли документи, зброю і радіостанції.
Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП-1 були підірвані прямо на очах противника, — додали в командуванні.