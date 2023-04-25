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Ракурс
Спецпризначенці ЗСУ замінували танк і БМП біля позицій рф

Спецпризначенці ЗСУ замінували танк і БМП рф у сірій зоні — відео вибуху

25 кві 2023, 12:20
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Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили танк і БМП росіян у сірій зоні на Донеччині за 150 метрів від ворога.


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Відеозапис роботи захисників України оприлюднило командування Сил ССО у Фейсбук.

Ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони і росіян — за 150 м від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки, — йдеться у повідомленні.

Пройшовши мінно-вибухові загородження воїни ССО дісталися бронемашин. Під час огляду бійці знайшли документи, зброю і радіостанції.

Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП-1 були підірвані прямо на очах противника, — додали в командуванні.

Джерело: Ракурс


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