Розвідка Британії — Армія рф у квітні перейшла до оборони і зазнає менших втрат

https://racurs.ua/ua/n182352-rozvidka-brytaniyi-armiya-rf-u-kvitni-pereyshla-do-oborony-i-zaznaie-menshyh-vtrat.html

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Втрати російських окупаційних сил помітно знизилися у квітні, якщо порівнювати з попередніми місяцями. Такий висновок зробила розвідка в щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії про війну в Україні, оприлюдненому 25 квітня у Твіттер.

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За даним аналітиків, цьогоріч у квітні щоденні втрати росіян, з високою ймовірністю, знизились приблизно на 30% - після того, як у січні-березні були особливо великими.

Цифри, які публікує Генеральний штаб Збройних сил України, стверджують про зниження російських втрат від середніх показників 776 осіб за день до 568 у квітні.

Розвідка не може перевірити конкретну методологію, яку використовує Україна, проте загальна тенденція скоріше за все точна. З високою ймовірністю, втрати рф зменшилися після того, як їхні зимові спроби наступу не досягли цілей, а зараз російські сили зосередилися на підготовці до очікуваного контрнаступу України, — вказано в огляді.

Британська розвідка констатує, що російська пропаганда перебільшує вплив фактору стану ґрунтів на очікуваний контрнаступ України.

За оцінками аналітиків, споруджені росіянами лінії оборони уздовж фронту на Запоріжжі можуть створити певні труднощі для українського контрнаступу, але їхня ефективність залежатиме від того, чи буде там достатньо особового складу із належною вогневою підтримкою.