Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ зустрічають рф “квітами” - САУ “Гвоздика” б’є по танках і піхоті

ЗСУ зустрічають рф «квітами» — САУ «Гвоздика» б'є по танках і піхоті (ВІДЕО)

25 кві 2023, 11:40
999

Воїни Збройних сил України зустрічають окупаційну армію росії «квітами», наприклад самохідною артилерійською установкою «Гвоздика». Про роботу бійців 3-ї Окремої танкової Залізної бригади, яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ йдеться у репортажі «Радіо Свобода».


.

Зокрема, воїни дивізіону під командуванням офіцера з позивним Росомаха розповідають про бойову роботу, діляться думками та емоціями, заряджають своєю завзятістю та жагою перемоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів