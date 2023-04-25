ЗСУ зустрічають рф “квітами” - САУ “Гвоздика” б’є по танках і піхоті

https://racurs.ua/ua/n182351-zsu-zustrichaut-rf-kvitamy-sau-gvozdyka-bie-po-tankah-i-pihoti-video.html

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Воїни Збройних сил України зустрічають окупаційну армію росії «квітами», наприклад самохідною артилерійською установкою «Гвоздика». Про роботу бійців 3-ї Окремої танкової Залізної бригади, яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ йдеться у репортажі «Радіо Свобода».

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Зокрема, воїни дивізіону під командуванням офіцера з позивним Росомаха розповідають про бойову роботу, діляться думками та емоціями, заряджають своєю завзятістю та жагою перемоги.