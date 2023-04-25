ВСУ встречают рф «цветами» - САУ «Гвоздика» бьет по танкам и пехоте

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Воїни Збройних сил України зустрічають окупаційну армію росії «квітами», наприклад самохідною артилерійською установкою «Гвоздика». Про роботу бійців 3-ї Окремої танкової Залізної бригади, яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ йдеться у репортажі «Радіо Свобода».

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Зокрема, воїни дивізіону під командуванням офіцера з позивним Росомаха розповідають про бойову роботу, діляться думками та емоціями, заряджають своєю завзятістю та жагою перемоги.