Воїни ЗСУ знищили 690 окупантів, п’ять танків і два засоби ППО росіян

https://racurs.ua/ua/n182350-voyiny-zsu-znyschyly-690-okupantiv-p-yat-tankiv-i-dva-zasoby-ppo-rosiyan.html

Ракурс

Армія росії у повномасштабній війні проти України вже втратила 187 тис. 770 окупантів, 3 тис. 688 танків та 2 тис. 863 артилерійські системи.

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Про це 25 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 25 квітня 2023 орієнтовно склали: