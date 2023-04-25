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Воїни ЗСУ знищили 690 окупантів, п’ять танків і два засоби ППО росіян

Воїни ЗСУ знищили 690 окупантів, п’ять танків і два засоби ППО росіян

25 кві 2023, 11:20
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Армія росії у повномасштабній війні проти України вже втратила 187 тис. 770 окупантів, 3 тис. 688 танків та 2 тис. 863 артилерійські системи.


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Про це 25 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 25 квітня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 187 тис. 770 (+690 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 688 (+5 од.);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 151 (+12 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 863 (+14 од.);

  • РСЗВ — 539;

  • засобів ППО — 291 (+2 од.);

  • літаків — 308;

  • гелікоптерів — 294;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 437 (+24 од.);

  • крилатих ракет — 911;

  • кораблів/катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 784 (+31 од.);

  • спеціальної техніки — 345 (+6 од.).

Джерело: Ракурс


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