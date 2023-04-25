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Воїни ЗСУ знищили 690 окупантів, п’ять танків і два засоби ППО росіян
Воїни ЗСУ знищили 690 окупантів, п’ять танків і два засоби ППО росіянhttps://racurs.ua/ua/n182350-voyiny-zsu-znyschyly-690-okupantiv-p-yat-tankiv-i-dva-zasoby-ppo-rosiyan.htmlРакурс
Армія росії у повномасштабній війні проти України вже втратила 187 тис. 770 окупантів, 3 тис. 688 танків та 2 тис. 863 артилерійські системи.
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Про це 25 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 25 квітня 2023 орієнтовно склали:
особового складу — близько 187 тис. 770 (+690 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 688 (+5 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 151 (+12 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 863 (+14 од.);
РСЗВ — 539;
засобів ППО — 291 (+2 од.);
літаків — 308;
гелікоптерів — 294;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 437 (+24 од.);
крилатих ракет — 911;
кораблів/катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 784 (+31 од.);
спеціальної техніки — 345 (+6 од.).