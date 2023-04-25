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Суд арештував активи Оксани Марченко на понад мільярд гривень
Суд арештував активи Оксани Марченко на понад мільярд гривеньhttps://racurs.ua/ua/n182349-sud-areshtuvav-aktyvy-oksany-marchenko-na-ponad-milyard-gryven.htmlРакурс
Суд заарештував корпоративні права дружини колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медвечука Оксани Марченко на суму понад мільярд гривень. Про це повідомила Служба безпеки України.
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Йдеться про корпоративні права — 13,7% акцій АТ «Запорізький завод феросплавів», якими Марченко володіє через офшорні компанії. В СБУ повідомили, що завод входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.
Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб та надалі дозволить передати на користь держави.
«Запорізький завод феросплавів» є монопольним виробником металевого мангану в Україні.