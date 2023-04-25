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Ракурс
Суд арестовал активы Оксаны Марченко более чем на миллиард гривен

Суд арестовал активы Оксаны Марченко более чем на миллиард гривен

25 апр 2023, 10:58
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Суд заарештував корпоративні права дружини колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медвечука Оксани Марченко на суму понад мільярд гривень. Про це повідомила Служба безпеки України.


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Йдеться про корпоративні права — 13,7% акцій АТ «Запорізький завод феросплавів», якими Марченко володіє через офшорні компанії. В СБУ повідомили, що завод входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб та надалі дозволить передати на користь держави.

«Запорізький завод феросплавів» є монопольним виробником металевого мангану в Україні.

Источник: Ракурс


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