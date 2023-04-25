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Ракурс
ГБР разбирается в причинах гибели двух военнослужащих. Фото: ГБР

Пограничники погибли на Черниговщине — ГБР начало расследование (ФОТО)

25 апр 2023, 15:48
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Двоє військовослужбовців одного з прикордонних загонів загинули на території Чернігівської області.


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У понеділок, 24 квітня, човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро. Човен був перевантажений, тому почав набирати воду та затонув. Двоє прикордонників внаслідок цього загинули. Така інформація відома станом на 25 квітня, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Тіла загиблих виявили у ході проведення пошуково-рятувальних заходів. Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових. Зараз допитують свідків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 417 (порушення правил кораблеводіння) Кримінального кодексу України. У Бюро наголосили, що зараз немає затриманих у ході слідства, про підозру нікому не повідомляли.

ДБР розбирається у причинах загибелі двох військовослужбовців. Фото: ДБР

ДБР розбирається у причинах загибелі двох військовослужбовців. Фото: ДБР

ДБР розбирається у причинах загибелі двох військовослужбовців. Фото: ДБР

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розбирається у жорстокому побитті офіцером пораненого солдата у військовій частині міста Володимир на Волині. Він нібито почав бити солдата за те, що той зайшов помитись не в ту кабіну.

Источник: Ракурс


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