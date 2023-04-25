ДБР розбирається у причинах загибелі двох військовослужбовців. Фото: ДБР

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Двоє військовослужбовців одного з прикордонних загонів загинули на території Чернігівської області.

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У понеділок, 24 квітня, човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро. Човен був перевантажений, тому почав набирати воду та затонув. Двоє прикордонників внаслідок цього загинули. Така інформація відома станом на 25 квітня, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Тіла загиблих виявили у ході проведення пошуково-рятувальних заходів. Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових. Зараз допитують свідків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 417 (порушення правил кораблеводіння) Кримінального кодексу України. У Бюро наголосили, що зараз немає затриманих у ході слідства, про підозру нікому не повідомляли.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розбирається у жорстокому побитті офіцером пораненого солдата у військовій частині міста Володимир на Волині. Він нібито почав бити солдата за те, що той зайшов помитись не в ту кабіну.