Демілітаризацію росіян на фронті провела 66-та бригада ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182361-demilitaryzaciu-rosiyan-na-fronti-provela-66-ta-brygada-zsu-video.html

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Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України в роботі по демілітаризації окупантів. Прес-служба бригади оприлюднила відеозапис знищення позицій росіян на фронті.

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