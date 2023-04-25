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Демілітаризацію росіян на фронті провела 66-та бригада ЗСУ

Демілітаризацію росіян на фронті провела 66-та бригада ЗСУ (ВІДЕО)

25 кві 2023, 15:25
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Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України в роботі по демілітаризації окупантів. Прес-служба бригади оприлюднила відеозапис знищення позицій росіян на фронті.


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Били! Б'ємо! Та будемо бити кожного, хто прийшов на наші землі, — зазначили в 66-й бригаді.

Джерело: Ракурс


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