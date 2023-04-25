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Демилитаризацию россиян на фронте провела 66-я бригада ВСУ
Демилитаризацию россиян на фронте провела 66-я бригада ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182361-demilitarizaciu-rossiyan-na-fronte-provela-66-ya-brigada-vsu-video.htmlРакурс
Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України в роботі по демілітаризації окупантів. Прес-служба бригади оприлюднила відеозапис знищення позицій росіян на фронті.
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Били! Б'ємо! Та будемо бити кожного, хто прийшов на наші землі, — зазначили в 66-й бригаді.
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