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Китай заинтересован в затягивании войны в Украине - президент Чехии

Китай заинтересован в затягивании войны в Украине — президент Чехии

25 апр 2023, 15:05
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Президент Чехії Петр Павел вважає, що не можна довіряти Китаю посередництво у встановленні миру між росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico.


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Зі слів чеського лідера, Китай може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від росії в обмін на своє «безмежне» партнерство з кремлем.

Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає дещо слабшим, підтримуючи Україну… Я не думаю, що Китай справді зацікавлений у вирішенні війни в короткі терміни, — переконаний глава Чехії.

Окрім цього, на думку Павела, Пекін щодня отримує уроки з конфлікту.

Вони пильно стежать за тим, що робить росія і як реагує Захід, — сказав Павел.

Також, президент Чехії наголосив, що існує низка причин «побоюватися проросійської орієнтації чинного керівництва Угорщини».

Источник: Ракурс


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