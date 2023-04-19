Зайшов помитися не в ту кабіну - на Волині офіцер побив пораненого солдата

https://racurs.ua/ua/n182159-zayshov-pomytysya-ne-v-tu-kabinu-na-volyni-oficer-pobyv-poranenogo-soldata-foto-18.html

Ракурс

ДБР розслідує випадок жорстокого побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині міста Володимир на Волині.

.

Офіцер перебував там під цілодобовим арештом як обвинувачений в іншій справі. За словами сестри постраждалого, причиною побиття було те, що її брат зайшов помитись не в ту кабіну.

Сестра військового у Фейсбук написала, що брата — Анатолія Грищука, військового 14 бригади — жорстоко побив старший лейтенант Василь Арійчук за те, що військовий зайшов митись не в ту кабінку.

Потерпілого знайшли в душовій через добу із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа. Він не зміг вийти, бо через травму голови відмовили ноги.

ДБР уже розпочало розслідування, винному загрожує від 8 до 12 років.

За словами Наталі, старшого лейтенанта Василя Арійчука затримали, але за два дні відпустили. Він не визнає свою провину, але пропонує грошову компенсацію. Детективи ДБР встановлюють коло причетних осіб та проводять необхідні слідчі дії.

Історія питання

У березні цього року в мережі опублікували короткий відеозапис, на якому чоловік б'є ногою іншого, а навколо них стоять люди у військовій формі. На відео — молодший лейтенант Віктор Вітусевич, командир 2 взводу роти охорони 190 навчального центру. Ця військова частина розташована в селищі Гуйва Житомирського району.

17 квітня в мережі зʼявилося відео, на якому видно, як один чоловік у військовій формі б'є іншого та використовує ненормативну лексику. Зʼясувалося, що це був офіцер військової частини Нацгвардії з Івано-Франківська, який бив солдата строкової служби.