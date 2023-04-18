ДБР про офіцера Нацгвардії в Івано-Франківську - встановлено й інші факти знущання

https://racurs.ua/ua/n182130-dbr-pro-oficera-nacgvardiyi-v-ivano-frankivsku-vstanovleno-y-inshi-fakty-znuschannya-video.html

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ДБР розслідує побиття офіцером строковика в частині Нацгвардії в Івано-Франківську. На відео, яке поширюють у мережі, не єдиний факт знущання офіцера. Слідчі опитують постраждалих і свідків.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею про перевищення влади, за якою офіцеру загрожує до 12 років ув’язнення.

Соцмережами 18 квітня почало ширитися відео, автори якого стверджують, що на кадрах — побиття строковика Нацгвардії офіцером у військовій частині в Івано-Франківську.

У Західному управлінні Національної гвардії заявили, що їхнє керівництво обурене діями офіцера і проведе службову перевірку.

На відео офіцер «виховує" строковика Нацгвардії нецензурною лексикою та стусанами. Причина конфлікту — невідома. Як пише УП — це сталось в кінці березня.