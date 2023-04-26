Еврокомиссия поддержала запрет на импорт подсолнечного масла из Украины

Еврокомиссия поддержала запрет на импорт масла из Украины. Фото:

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Європейська комісія розширила список товарів, на які розповсюджується заборона на імпорт у Польщу з України.

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Цього разу заборонили імпорт олії, але транзит цієї продукції дозволяється. Раніше до списку внесли пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшнику. Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Роберт Телус заявив, що його країна не відмовиться від блокади українського імпорту, поки не будуть задоволені польські вимоги. Про це повідомляє RMF24.

Ми не відмовимося від своїх дій у цей момент, які ми зробили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде у безпеці, коли йдеться про питання, пов’язані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі, — зазначив чиновник.

За словами польського міністра, Варшава також вимагатиме введення заборони на ввезення борошна, меду, цукру, м’яких фруктів (заморожених), яєць, м’яса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку та концентрату.

Нагадаємо, 15 квітня польський уряд ухвалив рішення заборонити ввезення зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі. Однак згодом Київ та Варшава домовилися, що Польща з 21 квітня скасує щойно запроваджену заборону на транзит українського зерна через її територію, але збереже ембарго на його імпорт на польський ринок.

Джерело: RMF24