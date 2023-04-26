Командующий ССО генерал Виктор Хоренко в Бахмуте. Фото: ССО

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Місто-фортецю Бахмут, яке тримається під масованою російською навалою, відвідав командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко.

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Бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з захисниками, які стоять на обороні Бахмута. Також він відзначив професійність операторів ССО, які працюють у надважких умовах. Про це 26 квітня повідомляється на Facebook-сторінці командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО — це насамперед перевага якості на кількістю, — наголосив генерал.

Також Хоренко подякував групам спеціального призначення та операторам ССО. Наголосив, що попри перевагу ворога і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори Сил спецоперацій завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню військ окупантів.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, а ворог зосередив найбільші свої зусилля і намагаються взяти місто під контроль за будь-яку ціну. Зокрема, противник збільшив активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.