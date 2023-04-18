Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Military Media Center

https://racurs.ua/ua/n182112-vorog-posylyv-avianaloty-ta-artudary-na-bahmutskomu-napryamku-syrskyy.html

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Армія російської федерації посилила обстріли артилерією на авіаудари на Бахмутському напрямку.

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Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Ворожі війська зосереджують найбільші свої зусилля і намагаються взяти місто під контроль за будь-яку ціну. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center у Telegram.

Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну, — наголосив він.

За словами генерала, ворог веде наступальні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, фіксувалися спроби противника перейти в атаку на Куп‘янському напрямку, але артилерія ЗСУ зламала плани ворога. Росіяни втекли, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку. Також безуспішними були проби ворога штурмувати на Лиманському напрямку.

Тим часом Державна прикордонна служба показала відео вуличних боїв у Бахмуті й зазначила, що окупанти змінюють тактику — замість завербованих в’язнів ПВК «Вагнера» командування рф почало кидати у бій професійних та досвідчених військових.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що найманці ПВК «Вагнера» змогли домогтися деяких успіхів у Бахмуті, бо просунуся на північ від траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут вздовж головної залізниці в місті. Штурмові загони «вагнерівців» захопили два квартали на північному заході та в центрі міста.