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Воздушные силы ВСУ опубликовали первое видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине
Воздушные силы ВСУ опубликовали первое видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украинеhttps://racurs.ua/n182400-vozdushnye-sily-vsu-opublikovali-pervoe-video-boevogo-dejurstva-zrk-patriot-v-ukraine.htmlРакурс
Повітряні сили ЗСУ опублікували перше відео бойового чергування зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні.
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На відео керує комплексом на марші особисто очільник ПС Петро Олещук. Він і раніше супроводжував нові види озброєння української ППО.
З квітня 2023 року ЗРК Patriot — на бойовому чергуванні в Україні. Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта! Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули — зброю проти «балістики»! — прокоментували ролик у Командуванні Повітряних сил.
Передані комплекси Patriot першочергово захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури України, але можуть бути використані і проти ракет С-300, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Хоч у невеликій кількості, але по факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші. Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16, — зазначав командувач ПС Олещук.
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