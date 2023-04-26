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Ракурс
Воздушные силы ВСУ опубликовали первое видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине

Воздушные силы ВСУ опубликовали первое видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине

26 апр 2023, 16:24
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Повітряні сили ЗСУ опублікували перше відео бойового чергування зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні.


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На відео керує комплексом на марші особисто очільник ПС Петро Олещук. Він і раніше супроводжував нові види озброєння української ППО.

З квітня 2023 року ЗРК Patriot — на бойовому чергуванні в Україні. Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта! Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули — зброю проти «балістики»! — прокоментували ролик у Командуванні Повітряних сил.

Передані комплекси Patriot першочергово захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури України, але можуть бути використані і проти ракет С-300, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Хоч у невеликій кількості, але по факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші. Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16, — зазначав командувач ПС Олещук.

Источник: Ракурс


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