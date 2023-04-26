Стало известно, куда летел метеор, вызвавший вспышку над Киевом

https://racurs.ua/n182409-stalo-izvestno-kuda-letel-meteor-vyzvavshiy-vspyshku-nad-kievom.html

Ракурс

У Міжнародній метеорній організації підтвердили, що спалах над столицею України 19 квітня виник через політ боліда.

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Його уламки могли впасти між населеними пунктами Попільня, Романівка, Строків та Паволоч Житомирської області.

Вперше небесне тіло спостерігали на висоті 98 км над Великою Димеркою, що на Київщині. Над Києвом метеор летів на висоті близько 80 кілометрів і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

Початкова маса метеора становила 200−300 кг, діаметр близько пів метра. Коли болід був на висоті 38 км, він розірвався на безліч уламків, найбільші з яких не були важчими за 1 кг.

Востаннє болід було видно на відео на висоті 28 км, коли його швидкість становила близько 10 км/с. Загалом довжина траєкторії становила 132 км.

Астрономи визначили траєкторію польоту боліда з похибкою в кілька сотень метрів, використавши камери спостереження не лише у Києві, але й навіть в Угорщині.