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Москва заблокировала зерновой коридор
Москва заблокировала зерновой коридорhttps://racurs.ua/n182412-moskva-zablokirovala-zernovoy-koridor.htmlРакурс
Представники росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по зерновому коридору та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.
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Представники рф заблокували зерновий коридор, повідомили у Військово-морських силах України.
25 квітня в Спільному Координаційному Центрі (Стамбул) представники росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору.
Внаслідок цього 26 квітня чотири судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доставлення пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час.
Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси.
25 квітня в Головному управлінні розвідки Міноборони України були змушені пояснити, що вибухи на військових об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму жодним чином не порушують умов зернової угоди.
Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов, коментуючи пропагандистські випади міноборони московії на адресу України.
За словами Юсова, нещодавні звинувачення у нібито атаці на цивільну інфраструктуру та погрози держави-агресорки заморозити зернову угоду ― брехлива маніпуляція з боку росії:
Україна дотримується міжнародних зобов’язань, в тому числі виконує всі зобов’язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об'єктів і жодним чином не пов’язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію, ― пояснив представник воєнної розвідки України.
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