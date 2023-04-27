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Разведка США – россии хватит денег еще на год войны в Украине
Разведка США — россии хватит денег еще на год войны в Украинеhttps://racurs.ua/n182417-razvedka-ssha-rossii-hvatit-deneg-esche-na-god-voyny-v-ukraine.htmlРакурс
На думку американської розвідки, росії, попри тягар безпрецедентних санкцій, вистачить коштів на те, щоб ще щонайменше рік вести війну в Україні. Такі висновки містяться в одному із секретних документів, які, як вважається, виклав у відкритий доступ технічний співробітник Національної гвардії США Джек Тейшейра.
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На цей документ, що дає уявлення про те, як у Вашингтоні оцінюють ефективність економічних санкцій проти росії та як їх сприймають ті, проти кого ці санкції спрямовані, звернула увагу Washington Post.
Газета наводить витяги з цього документа з грифом «цілком таємно», в якому йдеться, що «Москва все більше покладається на збір корпоративних податків, стабілізаційний фонд, збільшення імпорту та здатності бізнесу пристосуватися до нових умов, щоб впоратися з економічним тиском».
За оцінками американської розвідки, хоча не всі представники російської бізнес-еліти згодні з курсом Кремля щодо України, і санкції сильно б’ють по них, вони навряд чи відмовлять у підтримці володимиру путіну і разом з чиновниками зроблять усе можливе для обходу міжнародних санкцій.
Втім, як наголошують експерти, ефективність санкцій, покликаних не лише завдати удару по російській економіці, а й дати певний натяк російським бізнес-елітам, визначається складнішим набором факторів, ніж ті, що наведені в цьому звіті.
Зокрема, у цьому документі не дається оцінка ефективності останніх санкцій, а також довготривалих наслідків запровадження стелі цін на російську нафту.
Тож якщо навіть теоретично росія зможе ще рік оплачувати війну в Україні, у розсекреченому звіті нічого не йдеться про інші чинники, здатні вплинути на військові можливості росії, такі як витрати боєприпасів чи необхідність новобранців для поповнення живої сили.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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