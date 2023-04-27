Украинская группа объявила о концерте в Крыму, билеты уже в продаже

Гурт «Антитіла» оголосив про концерт у Криму.

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Музиканти відкрили продаж квитків на перше велике стадіонне шоу в Ялті, яке відбудеться 23 липня 2024 року на стадіоні «Авангард».

Нагадаємо, що лідер гурту Тарас Тополя під час перших днів вторгнення військ росії на територію Київщини Тарас записався добровольцем до складу ТРО 130-го батальйону.

Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями.

«Антитіла» впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму, — пояснив Тополя на офіційній сторінці гурту в Інстаграм.