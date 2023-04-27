В Украине представили новый разведывательный БПЛА MiniShark, летающий на 35 км

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Українська компанія Ukrspecsystems представила свій новий БПЛА MiniShark.

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Про це повідомляє «Мілітарний». Прототип безпілотника показали на виставці Brave1.

За даними розробників, дрон MiniShark в першу чергу створений для виконання розвідувальних завдань.

В Ukrspecsystems стверджують, що безпілотник може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ.

У компанії заявляють, що радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Розробники наголошують, що одна з переваг нового безпілотника — запуск з руки та легке транспортування. Адже вся система вміщається у двох рюкзаках.

Дрон з розмахом крил 2,6 метра і довжиною 125 см має максимальну злітну масу до 5 кг, тривалість його польоту — 2 години.

Заявлена максимальна швидкість польоту — 120 км/год. Робоча висота польоту — 1000 метрів. Безпілотник може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур під час експлуатації нового дрона становить від -15 °C до +45 °C.

MiniShark після завершення польотного завдання здійснює автономну посадку фюзеляжем.

Представник компанії розповів, що робота над створенням нового БПЛА почалася після отримання запитів від українських військових на подібний літальний апарат. Наразі безпілотник MiniShark проходить заводські випробування.