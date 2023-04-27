Экс-министр регионал Табачник баллотируется в депутаты от "единой россии"

https://racurs.ua/n182442-eks-ministr-regional-tabachnik-ballotiruetsya-v-deputaty-ot-edinoy-rossii-foto.html

Ракурс

Колишній міністр освіти України часів зрадника-втікача Януковича Дмитро Табачник отримав статус радника гауляйтера Запорізької області євгена балицького та став кандидатом у депутати від «єдиної росії».

.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

В окупаційному уряді тимчасово окупованої території Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу толмачову, який вчить балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду януковича дмитро табачник, — написав Федоров.

Зі слів мера Мелітополя, Табачник «нічому не вчить, але про всі помилки балицького швиденько повідомляє кураторів з фсб».

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки часів януковича — Дмитром Табачником. Встановлено, що екс-регіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно «консультує" керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. У розпорядженні СБУ, як повідомляється, є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами, серед іншого, було виявлено «доповідні записки» з детальними звітами щодо «виконаних завдань».

Нагадаємо, 4 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Табачника і низку чиновників часів Януковича українського громадянства на підставі рішення РНБО.