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Ракурс
Екс-регіонал Табачник балотується в депутати від “єдиної росії”

Екс-міністр регіонал Табачник балотується в депутати від «єдиної росії» (ФОТО)

27 кві 2023, 17:22
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Колишній міністр освіти України часів зрадника-втікача Януковича Дмитро Табачник отримав статус радника гауляйтера Запорізької області євгена балицького та став кандидатом у депутати від «єдиної росії».


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Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

В окупаційному уряді тимчасово окупованої території Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу толмачову, який вчить балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду януковича дмитро табачник, — написав Федоров.

Зі слів мера Мелітополя, Табачник «нічому не вчить, але про всі помилки балицького швиденько повідомляє кураторів з фсб».

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки часів януковича — Дмитром Табачником. Встановлено, що екс-регіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно «консультує" керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. У розпорядженні СБУ, як повідомляється, є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами, серед іншого, було виявлено «доповідні записки» з детальними звітами щодо «виконаних завдань».

Нагадаємо, 4 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Табачника і низку чиновників часів Януковича українського громадянства на підставі рішення РНБО.

Джерело: Ракурс


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