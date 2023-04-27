Подозреваемый в утечке документов разведки США уничтожил доказательства

https://racurs.ua/n182445-podozrevaemyy-v-utechke-dokumentov-razvedki-ssha-unichtojil-dokazatelstva.html

Ракурс

Джек Тейшейра — військовослужбовця Національної гвардії ВПС США, якого звинувачують в розміщенні секретних документів Пентагону у соціальних мережах, становить небезпеку в разі втечі. Про це заявила Федеральна прокуратура США звернулася до судді з проханням продовжити період його перебування під вартою, пише CNN.

.

Представник прокуратури під час судового засідання вказала, що інформація, яку нібито отримав Тейшейра, «набагато перевищує" те, що було розголошено, і що його звільнення з в’язниці може становити серйозну загрозу національній безпеці.

Тейшейра переглянув сотні секретних документів, до яких він все ще може мати доступ, і провів ще сотні пошукових запитів за ключовими словами.

Підсудний звинувачується не лише в тому, що він зрадив свою клятву і свою країну, але — коли ці дії почали спливати на поверхню — він, мабуть, зробив низку обструктивних кроків, спрямованих на те, щоб завадити уряду встановити повний обсяг того, що він має, — вважають в американській прокуратурі.

За словами прокурорів, він звертався до інших осіб у соціальних мережах з проханням «видалити всі повідомлення».

Правоохоронні органи під час обшуку у сміттєвому баку будинку Тейшейри виявили «планшет, ноутбук та ігрову консоль Xbox — всі вони були розбиті». Це свідчить про готовність Тейшейри знищувати докази.

Нагадаємо, раніше Тейшейрі пред’явили обвинувачення, пов’язане з незаконним копіюванням та передачею конфіденційних матеріалів захисту та незаконним переміщенням матеріалів захисту у несанкціоноване місце.

Якщо його визнають винним, прокуратура заявила, що йому загрожує до 25 років ув’язнення.

Витік документів Пентагону вважається найсерйознішим порушенням безпеки США з 2010 році на веб-сайті WikiLeaks з’явилося понад 700 тис. документів, відео та дипломатичних телеграм.