Путин санкционировал депортацию с оккупированных территорий украинцев без паспорта рф

https://racurs.ua/n182457-putin-sankcioniroval-deportaciu-s-okkupirovannyh-territoriy-ukraincev-bez-pasporta-rf.html

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Воєнний злочинець росії володимир путін підписав указ про «депортацію» з окупованих українських територій українців, котрі відмовилися прийняти громадянство рф. Таким чином кремль з 1 липня 2024 року прагне змусити громадян України на тимчасово окупованих територіях прийняти російське громадянство або покинути захоплені армією рф населені пункти.

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Люди на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які не прийняли громадянство рф, визнаватимуться іноземцями та можуть бути видворені, якщо «створюватимуть загрозу національній безпеці росії». «Іноземцями» вважатимуться люди:

які жили на своїй землі на момент «прийняття нових регіонів до складу рф»;

які жили раніше, але виїхали до росії;

які відмовилися «склали присягу громадянина рф».

Українців, які відмовилися від російських паспортів, обіцяють не депортувати «за винятком деяких випадків». Зокрема, депортувати планують українців, які мріють про деокупацію, а також тих, хто в будь-який спосіб «підтримує тероризм і екстремізм».

Також розшукуваний воєнний злочинець доручив «узаконити» викрадені експонати із пограбованих українських музеїв.

Нагадаємо, за даними витоку документів Пентагону, росії не вистачить сил для контролю над окупованими територіями.