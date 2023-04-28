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Россияне ударили ночью по Украине — ПВО уничтожила 21 из 23 ракет, есть попадания в жилье в Умани и Днепре
Рашисты ударили ночью по Украине — ПВО уничтожила 21 из 23 ракет, есть попадания в жилье в Умани и Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n182459-rossiyskie-ubludki-udarili-nochu-po-ukraine-pvo-unichtojila-21-iz-23-raket-est-popadaniya.htmlРакурс
Московські воєнні злочинці здійснили у ніч проти 28 квітня чергову ракетну атаку. У бік України летіли крилаті ракети Х-101/Х-555.
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Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищили 21 із 23 ракет, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За попередньою інформацією, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації.
Над Київщиною цієї ночі було збито 11 крилатих ракет. Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що, попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття.
В Умані станом на 7.00 відомо про трьох загиблих і вісьмох травмованих через ракетний удар, повідомив керівник Черкаської ОВА Табурець.
В Дніпрі російські ракети вбили молоду жінку та трирічну дитину, розповів міський голова Борис Філатов.
Інші подробиці обстрілу і точна кількість постраждалих на момент опублікування новини не повідомляються.
Раніше Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що росіяни використовують нову тактику ракетних обстрілів, щоб обійти українську ППО. Аналітики Інституту зазначають, що останній обстріл Миколаєва дещо відрізнявся від тих, які окупанти здійснювали раніше.
Російські війська скеровували ракети, використовуючи різні особливості рельєфу, різну висоту пуску та численні зміни траєкторії, щоб ускладнити їх виявлення українською ППО, — зазначили в ISW.
Експерти зауважили, що попри провал плану зі знищення української енергетичної інфраструктури взимку і зменшення інтенсивності ракетних ударів останнім часом, росіяни все ще можуть відновити масовані обстріли, але вже із застосуванням вищезазначеної тактики, аби зберегти запаси високоточних ракет.
Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня рашисти вдарили по Миколаєву чотирма «Калібрами».
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