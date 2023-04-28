Россияне ударили ночью по Украине — ПВО уничтожила 21 из 23 ракет, есть попадания в жилье в Умани и Днепре

https://racurs.ua/n182459-rossiyskie-ubludki-udarili-nochu-po-ukraine-pvo-unichtojila-21-iz-23-raket-est-popadaniya.html

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Московські воєнні злочинці здійснили у ніч проти 28 квітня чергову ракетну атаку. У бік України летіли крилаті ракети Х-101/Х-555.

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Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищили 21 із 23 ракет, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За попередньою інформацією, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації.

Над Київщиною цієї ночі було збито 11 крилатих ракет. Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що, попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття.

В Умані станом на 7.00 відомо про трьох загиблих і вісьмох травмованих через ракетний удар, повідомив керівник Черкаської ОВА Табурець.

В Дніпрі російські ракети вбили молоду жінку та трирічну дитину, розповів міський голова Борис Філатов.