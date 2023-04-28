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ЕС и Польша достигли компромисса по импорту зерна из Украины. Фото: glavnoe.in.ua
ЕС и Польша достигли компромисса по импорту агропродукции из Украиныhttps://racurs.ua/n182477-es-i-polsha-dostigli-kompromissa-po-importu-agroprodukcii-iz-ukrainy.htmlРакурс
Європейська комісія та Польща досягли домовленості про заборону імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів.
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Варшава остаточно домовилася з Євросоюзом про заборону імпорту тих сільськогосподарських продуктів з України, які призвели до дестабілізації на польському ринку. Переважно це стосується зернових і кукурудзи. Про це 28 квітня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає RMF FM.
Домовленість передбачає, що Польща та інші країни зобов’язуються відмовитися від одностороннього блокування імпорту продовольства з України. Однак ці заборони будуть замінені на обмеження імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Заборона на імпорт цих п’яти товарів становить 90% всього імпорту з України.
Також Єврокомісія не поспішатиме із розширенням списку, а замість того щоб розширити список забороною на імпорт молока, м’яса птиці або яєць, проведе подальше розслідування. Захисне застереження у виді митних зборів застосують, якщо проблема підтвердиться.
Також ЄК допоможе польським фермерам — виділить 40 млн євро на їхню підтримку. А 60 млн євро допомоги отримають фермери ще чотирьох країн Європи.
Нагадаємо, днями Європейська комісія розширила список товарів, на які розповсюджується заборона на імпорт у Польщу з України. До пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику додали також соняшникову олію.
Джерело: RMF FM
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