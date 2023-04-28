Украина получила новый грант от США. Фото:

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Грант у розмірі понад мільярд американських доларів надійшов в Україну.

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У п’ятницю, 28 квітня, до державного бюджету надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд дол. від Сполучених Штатів Америки. Фінансування Україні надали через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів України, яке було 28 квітня опубліковане в Facebook.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, Україна може отримувати фінансування першочергових соціальних видатків у повному обсязі навіть під час війни завдяки партнерству зі США та командою Світового банку. А допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи.

У відомстві наголосили, що гроші від заокеанських партнерів спрямують на забезпечення виплат пенсій, на виплати вимушено переміщеним особам, зарплати медикам та рятувальникам.

Нагадаємо, 12 квітня Світовий банк оголосив про виділення Україні грошового гранту у 200 млн доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що всі ці гроші спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури країни. Кошти зокрема підуть на відбудову електромережі та систем теплопостачання.