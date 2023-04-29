Разведка Британии назвала возможные цели ракетной атаки рф 28 апреля

https://racurs.ua/n182497-razvedka-britanii-nazvala-vozmojnye-celi-raketnoy-ataki-rf-28-aprelya.html

Ракурс

Міністерство оборони Великої Британії назвало можливі цілі ракетного удару воєнних злочинців росії рано вранці 28 квітня. Вчора армія рф завдала першої великої серії ударів крилатими ракетами з початку березня.

.

Як вказано у звіті британської розвідки, оприлюдненому 29 квітня у Twitter, у цій хвилі було випущено менше ракет, аніж узимку, і вона навряд чи була націлена на енергетичну інфраструктуру України. Існує ймовірність того, що москва намагалася перехопити українські резервні частини та військову техніку, яка нещодавно надійшла до України.

Росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет передбачуваній військовій необхідності перед запобіганням супутнім втратам, включаючи загибель мирних мешканців, — зазначили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, воєнні злочинці рф вранці 28 квітня завдали ракетного удару по Україні. Ворог випустив 23 крилаті ракети, 21 з яких вдалося збити. Внаслідок попадання ракети у багатоповерхівку в Умані загинуло 23 особи, серед них четверо дітей.