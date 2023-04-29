СБУ задержала шесть организаторов псевдореферендумов на юге и востоке Украины

https://racurs.ua/n182499-sbu-zaderjala-shest-organizatorov-psevdoreferendumov-na-uge-i-vostoke-ukrainy.html

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Служба безпеки України викрила ще шістьох колаборантів, причетних до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. На початку повномасштабного вторгнення вони добровільно перейшли на бік воєнних злочинців росії й допомагали у проведенні фейкових плебісцитів.

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Співробітники СБУ встановили їх, задокументували злочинні дії і затримали. Під час стабілізаційних заходів на Херсонщині викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону увійшли до складу так званих «виборчих дільниць», — йдеться у повідомленні СБУ 29 квітня.

У супроводі російських військових колаборанти обходили будинки місцевих мешканців та змушували їх «проголосувати» за приєднання області до складу країни-агресора.

За свою «роботу» колаборантках платили рублями.

Також в рамках спецоперації на Луганщині затримано мешканку тимчасово окупованого Старобільського району. Вона організовувала фейкове волевиявлення як «член територіальної виборчої комісії». Цьогоріч у квітні вона виїхала на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат. Співробітники СБУ своєчасно ідентифікували її та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

Трьом із них уже обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.