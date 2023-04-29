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ВМС ВСУ: В Черном море 12 кораблей рф, в их числе носитель восьми «Калибров»

ВМС ВСУ: В Черном море 12 кораблей рф, в их числе носитель восьми «Калибров»

29 апр 2023, 12:38
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Військово-морські сили Збройних сил України 29 квітня повідомили про ситуацію в акваторії Чорного моря. На бойовому чергуванні там нині перебувають 12 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр». Загальний залп складає до восьми ракет.


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В Азовському морі зафіксовано один російський корабель.

Також, за даними ВМС ЗСУ, в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох кораблів рф, з них один носій 16 крилатих ракет «Калібр».

За останню добу, в інтересах росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 34 судна, з них 14 рухались з протоки Босфор;

  • до Чорного моря — 19 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС наголошують, що москва продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Источник: Ракурс


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