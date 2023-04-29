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Мариуполь разрушен на 90% - Зеленский показал, что рф сделала с городом
Мариуполь разрушен на 90% - Зеленский показал, что рф сделала с городом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182506-mariupol-razrushen-na-90-zelenskiy-pokazal-chto-rf-sdelala-s-gorodom-video.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри з окупованого та знищеного росіянами українського Маріуполя. Глава держави оприлюднив відео на власній Facebook-сторінці.
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Маріуполь. Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований, — написав Зеленський.
Нагадаємо, Маріупольська міськрада повідомила, що росіяни за час окупації міста вже знесли понад 300 будинків. Знесення триває. Аварійними визнають ті будинки, де мешкають люди. Також, завдяки оновленим супутниковим знімкам у Google maps, можна побачити, що воєнні злочинці рф зробили з Драматичним театром. До повномасштабного вторгнення — тут був доглянутий парк та будівля, де ставили спектаклі. На Театральній площі проходили концерти та фестивалі. Навколо були багатоповерхівки, де вирувало життя.
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