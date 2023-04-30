Байден встретился с родителями арестованного в россии журналиста Гершковича

https://racurs.ua/n182533-bayden-vstretilsya-s-roditelyami-arestovannogo-v-rossii-jurnalista-gershkovicha.html

Ракурс

Президент США Джо Байден зустрівся з батьками заарештованого на Московії журналіста Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.

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The Washington Post повідомляє, що неформальна зустріч відбулася перед відкриттям вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка щорічно проводиться у готелі Hilton у Вашингтоні. Президент та його дружина Джил поспілкувалися з батьками Гершковича наодинці. Зміст їхньої розмови не уточнюється.

Серед інших гостей вечері, зокрема, були дружина Олексія Навального Юлія та його дочка Дарина, а також баскетболістка Бріттні Грайнер, яку нещодавно обміняли на російського наркоторговця Бута.

Держдепартамент США надав Гершковичу статус «неправомірно затриманого», що потенційно відкриває можливість його обміну. На обмін Гершковича на когось із росіян розраховують і його адвокати, повідомило «Медузі» джерело, знайоме з перебігом розгляду.

На підтримку Гершковича виступали найбільші американські медіа, а також іноземні журналісти, які працюють у Москві.

8 грудня баскетболістку Грайнер обміняли на росіянина Віктора Бута, засудженого в США. Обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.

Грайнер, яка виступала за один з клубів у росії, затримали в аеропорту рф у лютому 2022 року і засудили за начебто контрабанду наркотиків. Бут у 2012 році був засуджений в США до 25 років ув’язнення за незаконну торгівлю зброєю.