Все этажи сложились по фундамент - русские ублюдки попали в многоэтажку в Авдеевке

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Ракурс

Вдень 30 квітня об 11.00 російські військові завдали авіаракетного удару по центру Авдіївки.

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Виродки з росії влучили у багатоквартирні будинки, повідомив «Суспільному» начальник МВА Віталій Барабаш.

За його словами, усі поверхи склалися до фундаменту. Інформації щодо загиблих та поранених станом на момент оприлюднення цієї новини не було.

Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає, — сказав Барабаш.

За його словами у ніч проти 30 квітня армія рф один раз обстріляла стару частину міста.

Барабаш каже, що в Авдіївці залишаються 1 тис. 782 людини, серед них 12-річний хлопець — його шукають. Ця сім’я переховується та відмовляється від евакуації.

Жителі забезпечені їжею та продуктами, повідомив начальник МВА.

29 квітня військові рф п’ять разів обстріляли Авдіївку, де влучили по житловому сектору та по території коксохімічному заводу.

Крім того, 30 квітня російські військові вночі обстріляли Краматорськ. Загиблих та поранених немає. Армія рф влучила у промзону та приватний сектор. Всього по місту випустили п’ять ракет: дві впали у полі за містом, дві у промисловій зоні, ще одна — у приватному секторі поблизу житлового будинку, але пошкодила лише асфальтове покриття.

Увечері 29 квітня та вночі 30 квітня російські військові ударили й по Костянтинівці. Загиблих та поранених немає, повідомили в МВА. Пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт.