Крылатую ракету «Трембита» начали создавать в Украине. Фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n182548-krylatuu-raketu-trembita-nachali-sozdavat-v-ukraine-video.html

Ракурс

Українські волонтери взялися за розробку «народної» бойової ракети «Трембіта».

.

Створюють цю зброю інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та за участі волонтерів з громадської організації «Відсіч». Вони розробляють малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Її в майбутньому ЗСУ зможуть застосовувати для ураження об'єктів та для виснаження ворожих засобів ППО. Про це 30 квітня повідомив «Мілітарний».

За задумом інженерів, «Трембіта» зможе вражати цілі ворога на глибині 140 км. Вітчизняна ракета буде набагато дешевшою, ніж постріли зенітних ракетних комплексів росіян. Окремі деталі та вузли до «Трембіти» можна буде виготовляти в умовах гаражних майстерень, виробництво планують розгорнути в різних куточках України.

Заявлені характеристики «Трембіти» свідчать, що її споряджена вага становить 100 кг, а вага бойової частини — 20 кг. Ракета здатна розвивати швидкість у понад 400 км/год, а максимальна та мінімальна висота польоту становить 2 км та 30 м відповідно.

Нагадаємо, Велика Британія хоче закупити для України ракети дальністю польоту до 300 км. Ці ракети повинні будуть запускатися з суші, землі та моря з корисним навантаженням від 20 до 490 кг. Дальність польоту становитиме від 100 до 300 км.

Джерело: «Мілітарний»