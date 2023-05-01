В Болгарии взорвали кортеж главного прокурора, ранее Гешев начал следствие о нарушении антироссийских санкций

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Ракурс

На генерального прокурора Болгарії Івана Гешева мали намір скоїти замах.

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На маршруті його кортежу заклали вибухівку. Її знайшли й підірвали на дорозі між містом Самоковом і столицею Софією, якою їхав Іван Гешев із заступником та іншими колегами.

Вибуховий пристрій перед однією з машин кортежу Гешева привели у дію дистанційно. Замах стався за кілька кілометрів від Софії біля села Бистриця.

Вибух стався поряд з машиною головного прокурора. Вибуховий пристрій був поставлений таким чином, щоб вбивати, він містив близько 3 кг тротилу та елементи, що вражають. Утворилася вирва діаметром близько трьох метрів і глибиною близько 40 см, — сказав керівник Національної слідчої служби Борислав Сарафов.

Раніше в Болгарії публічно оголосили, що генпрокурор їхатиме до Туреччини, але перед цим він вирішив відвідати ще одне місце, тому правоохоронці перевіряють, чи був витік інформації про зміну маршруту кортежу.

Навесні 2023 року прокуратура Болгарії стверджувала, що розкрила змову політиків, бізнесменів та мафії проти прокурорів та співробітників МВС, а також проти головного прокурора країни Івана Гешева.

Нещодавно, 27 квітня, Гешев та заступник директора Національної слідчої служби Петко Пєтков відвідували з візитом Україну.

Гешев також заявляв, що його відомство почало розслідування щодо того, як уряд країни застосовує європейські санкції проти росії. За введення санкцій в країні відповідає Національне агентство з доходів, і воно не видало жодного акта про запровадження санкцій за останні вісім років.

Минулого тижня депутат болгарського парламенту Делян Добрев заявив, що російські олігархи відмивають гроші через банк у Болгарії. Назву банку депутат не вказав. За день прокуратура повідомила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати цю справу.