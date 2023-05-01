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В Нидерландах задержан нетрезвый "водитель" Борис Джонсон
В Нидерландах задержали нетрезвого «водителя» Бориса Джонсона (ФОТО)https://racurs.ua/n182581-v-niderlandah-zaderjali-netrezvogo-voditelya-borisa-djonsona-foto.htmlРакурс
У Нідерландах поліція затримала 35-річного водія, який мав українське посвідчення водія на ім’я Бориса Джонсона.
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The Guardian пише, що інцидент стався у ніч проти 29 квітня. Представник поліції Тійс Дамстра заявив, що поліцейські розслідували інцидент невдовзі після опівночі, коли автомобіль врізався в стовп біля мосту Емма у північному місті Гронінген.
Чоловік, у якого вилучили права, був у нетверезому стані.
Окрім імені у посвідченні збігаються фото, дата та місце народження британського екс-прем'єра, а дійсне воно аж до 3000 року.
У Твіттер користувачі пишуть, що подібні «посвідчення» на ім’я відомих людей придбати можна у сувенірних крамничках в Україні.
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