Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации

https://racurs.ua/n182583-zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekty-o-prodlenii-deystviya-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вніс 1 травня у Раду законопроекти про подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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Інформація про це з’явилась на сайті українського парламенту.

Тексту проектів наразі немає.

Востаннє воєнний стан та мобілізація були продовжено 19 лютого на три місяці — до 18 травня.

Наразі невідомо, на який термін президент пропонує продовжити воєнний стан.

Ймовірно, його продовжать з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023, — написав у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Він прогнозує, що розгляд у Раді цих питань відбудеться «дуже скоро».

Це вже буде сьоме голосування парламенту за воєнний стан та мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення московитів.