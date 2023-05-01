Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизацииhttps://racurs.ua/n182583-zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekty-o-prodlenii-deystviya-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський вніс 1 травня у Раду законопроекти про подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Інформація про це з’явилась на сайті українського парламенту.
Тексту проектів наразі немає.
Востаннє воєнний стан та мобілізація були продовжено 19 лютого на три місяці — до 18 травня.
Наразі невідомо, на який термін президент пропонує продовжити воєнний стан.
Ймовірно, його продовжать з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023, — написав у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.
Він прогнозує, що розгляд у Раді цих питань відбудеться «дуже скоро».
Це вже буде сьоме голосування парламенту за воєнний стан та мобілізацію з початку повномасштабного вторгнення московитів.