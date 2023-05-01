Китай в ООН поддержал резолюцию, в которой россия названа агрессором

https://racurs.ua/n182584-kitay-v-oon-podderjal-rezoluciu-v-kotoroy-rossiya-nazvana-agressorom.html

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Китай проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, де росію названо агресором.

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Така резолюція ухвалюється щороку. У цьогорічній редакції міститься згадка про російську агресію проти України та Грузії.

Резолюцію, оприлюднену на офіційних веб-ресурсах ООН, ухвалено 26 квітня 122 голосами «за».

Її підтримали зокрема Китай, Індія, Казахстан та Бразилія. Проти проголосували п‘ять країн — росія, білорусь, Нікарагуа, Сирія й Північна Корея.

Резолюція закликає відшкодувати збитки, завдані жертвам російської військової агресії, та притягнути до відповідальності всіх, хто винний у порушенні норм міжнародного права.

Крім Китаю за документ проголосували Казахстан, Вірменія, Грузія та інші країни, які російська влада називає «дружніми» — Індія, Бразилія та Туреччина.

Серед тих, хто утримався, — Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Іран та ПАР.

Нагадаємо, що на минулому тижні лідер Китаю Сі Цзіньпін провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після початку російської військової агресії.