Мы продолжим держать Бахмут – Сырский

https://racurs.ua/n182588-my-prodoljim-derjat-bahmut-syrskiy-video.html

Ракурс

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України продовжать захищати Бахмут, попри прогнози та поради.

.

Ми будемо знищувати «Вагнера» та інші підрозділи ворога. Це допоможе підготувати резерви та готуватися до дій у відповідь, — сказав Сирський на відео, яке розповсюдили його соцмережі 2 травня.

1 травня Сирський повідомив, що російські війська залишили деякі позиції у Бахмуті після контратаки українських підрозділів. Він додав, що рф продовжує кидати нові групи «вагнерівців» та інших бійців на штурм міста.

30 квітня Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті та нагородив бійців, які відзначились у боях.