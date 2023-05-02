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Мы продолжим держать Бахмут – Сырский
Мы продолжим держать Бахмут — Сырский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182588-my-prodoljim-derjat-bahmut-syrskiy-video.htmlРакурс
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України продовжать захищати Бахмут, попри прогнози та поради.
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Ми будемо знищувати «Вагнера» та інші підрозділи ворога. Це допоможе підготувати резерви та готуватися до дій у відповідь, — сказав Сирський на відео, яке розповсюдили його соцмережі 2 травня.
1 травня Сирський повідомив, що російські війська залишили деякі позиції у Бахмуті після контратаки українських підрозділів. Він додав, що рф продовжує кидати нові групи «вагнерівців» та інших бійців на штурм міста.
30 квітня Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті та нагородив бійців, які відзначились у боях.
Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та завдання максимальних втрат противнику, — йдеться у повідомленні Командування Сухопутних сил.
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