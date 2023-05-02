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Ракурс
Ми продовжимо тримати Бахмут - Сирський

Ми продовжимо тримати Бахмут — Сирський (ВІДЕО)

2 тра 2023, 08:33
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Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України продовжать захищати Бахмут, попри прогнози та поради.


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Ми будемо знищувати «Вагнера» та інші підрозділи ворога. Це допоможе підготувати резерви та готуватися до дій у відповідь, — сказав Сирський на відео, яке розповсюдили його соцмережі 2 травня.

1 травня Сирський повідомив, що російські війська залишили деякі позиції у Бахмуті після контратаки українських підрозділів. Він додав, що рф продовжує кидати нові групи «вагнерівців» та інших бійців на штурм міста.

30 квітня Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті та нагородив бійців, які відзначились у боях.

Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та завдання максимальних втрат противнику, — йдеться у повідомленні Командування Сухопутних сил.

Джерело: Ракурс


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