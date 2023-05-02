Ми продовжимо тримати Бахмут — Сирський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182588-my-prodovjymo-trymaty-bahmut-syrskyy-video.htmlРакурс
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України продовжать захищати Бахмут, попри прогнози та поради.
Ми будемо знищувати «Вагнера» та інші підрозділи ворога. Це допоможе підготувати резерви та готуватися до дій у відповідь, — сказав Сирський на відео, яке розповсюдили його соцмережі 2 травня.
1 травня Сирський повідомив, що російські війська залишили деякі позиції у Бахмуті після контратаки українських підрозділів. Він додав, що рф продовжує кидати нові групи «вагнерівців» та інших бійців на штурм міста.
30 квітня Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті та нагородив бійців, які відзначились у боях.
Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та завдання максимальних втрат противнику, — йдеться у повідомленні Командування Сухопутних сил.