Шольц пообіцяв Україні снаряди до зеніток Gepard, але тільки у серпні

https://racurs.ua/ua/n182586-sholc-poobicyav-ukrayini-snaryady-do-zenitok-gepard-ale-tilky-u-serpni.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні боєприпаси до зенітних установок Gepard. Утім, снаряди прибудуть тільки у серпні.

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За словами канцлера, зараз налаштовується виробництво цих снарядів, але це займе певний час.

Шольц також наголосив, що зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів всередині росії, повідомляє DW.

Наразі Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.