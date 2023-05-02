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Шольц пообіцяв Україні снаряди до зеніток Gepard, але тільки у серпні
Шольц пообіцяв Україні снаряди до зеніток Gepard, але тільки у серпніhttps://racurs.ua/ua/n182586-sholc-poobicyav-ukrayini-snaryady-do-zenitok-gepard-ale-tilky-u-serpni.htmlРакурс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні боєприпаси до зенітних установок Gepard. Утім, снаряди прибудуть тільки у серпні.
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За словами канцлера, зараз налаштовується виробництво цих снарядів, але це займе певний час.
Шольц також наголосив, що зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів всередині росії, повідомляє DW.
Наразі Німеччина поставила Україні 34 установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує до передачі ще три установки з 300 тисячами боєприпасів.
Як відомо, через відмову Швейцарії дозволити реекспорт Україні боєприпасів до «гепардів» Rheinmetall вирішив збудувати новий завод для їхнього виготовлення.
25 квітня німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на снаряди для БМП на 200 млн євро.
Снаряди замовила «одна з європейських країн», йдеться у пресрелізі. Вони мають бути доставлені упродовж 2023−2025 років.
Компанія виробляє боєприпаси для БМП Marder та Puma, зенітних самохідних установок Gepard, танків Leopard 1 та Leopard 2, а також 155-мм артснаряди.
Завдяки допомозі союзників, БМП Marder, ЗСУ Gepard і танки Leopard є на озброєнні ЗСУ.
Наразі Rheinmetall будує додаткову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру, щоб задовольнити підвищений попит на снаряди для ППО.
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