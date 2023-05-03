ЕС может запретить транзит многих товаров через рф — Bloomberg о новых санкциях

https://racurs.ua/n182636-es-mojet-zapretit-tranzit-mnogih-tovarov-cherez-rf-bloomberg-o-novyh-sankciyah.html

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Європейський Союз розглядає можливість обмеження транзиту товарів через росію у межах 11-го пакету санкцій проти країни-агресора росії. Про це пише впливове видання Bloomberg.

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США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти москви. Пакети реалізовуватимуться індивідуально, але координуватимуться. Ключова мета — закрити лазівки та вирішити проблему обходу санкцій загалом.

Плани будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів «Групи семи» (G7) у Японії наприкінці цього місяця. На саміті лідери країн мають намір обговорити, що вже спрацювало і які варіанти ще залишаються щодо подальшого тиску на економіку рф.

За словами офіційних осіб, 11-й пакет ЄС буде зосереджений на лазівках у вже запроваджених санкціях. Серед пропозицій, що обговорюються, — заборона на транзит багатьох товарів через територію росії та заходи проти суден, що відключають навігаційні системи. Велика частина уваги G7 зосереджена на придушенні здатності москви ухилятися від чинних обмежувальних заходів або обходити їх.

За словами людей, США та Японія готують свої власні пакети санкцій. Канада працює над заходами щодо прав людини, включаючи передбачуване викрадення українських дітей та санкції щодо російської оборонної промисловості.

Очікується також, що лідери G7 досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів через кордони, що зрештою може прокласти шлях для обмежень на цю торгівлю.