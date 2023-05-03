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ФСБ утомились "агенты Буданова" в оккупированном Крыму
ФСБ утомились «агенты Буданова» в оккупированном Крымуhttps://racurs.ua/n182641-fsb-utomilis-agenty-budanova-v-okkupirovannom-krymu.htmlРакурс
Федеральна служба безпеки країни-агресорки росії заявила про затримання нібито «агентів» Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які нібито планували низку терактів у Криму. ФСБ вигадала, що серед цілей українців була маріонеткова влада тимчасово окупованого півострова. У якості безпосереднього організатора терактів названо заступника начальника Офісу президента України Романа Машовця.
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ФСБ стверджує, що у «справі про підготовку терактів у Криму» затримано членів «української агентурної групи», громадян рф та України: Віктора Подвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського.
ФСБ оприлюднила відео із затриманням чоловіка, який назвався Віктором Підвальним 1967 року народження із псевдо Сократ. ФСБ також відрапортувала про затримання «громадянина України і Болгарії Петранова»: він нібито причетний до доставки вибухівки на територію рф.
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