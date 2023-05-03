Украина пыталась ударить по кремлю беспилотниками. Фото:

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Україна намагалася вдарити по кремлю безпілотниками, стверджує російська влада.

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Російська пропаганда заявила, що кремль був атакований двома українськими безпілотниками. Інцидент начебто стався у ніч проти середи, 3 травня. Про це повідомили в прес-службі кремля.

Росіяни заявляють, що начебто внаслідок вжитих силовиками «своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу». Однак у мережі вже з’явилися кадри того, як над кремлем видніється дим та горить дах однієї з будівель.

Прес-секретар російського президента дмитро пєсков заявив, що «путін на постраждав», бо на момент атаки його не було в кремлі. Нібито диктатор зараз працює у своїй підмосковній резиденції в ново-огарьово.

Також у прес-службі путіна заявили, що росія «залишає за собою право відповісти на спробу удару по кремлю, де і коли вважатиме за потрібне».

кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента рф напередодні Дня перемоги, — наголосили там.

Українська влада заяву російської диктатури ще не коментувала.

Тим часом влада москви з 3 травня заборонила запуск безпілотних літальних апаратів, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями органів державної влади країни-агресора.

Нагадаємо, у лютому секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території країни-агресора росії. У Києві наголошували, що воєнні цілі на території рф є законними для ударів.