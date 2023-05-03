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Ракурс
Последствия атаки БПЛА на нефтебазу рф. Фото: Reuters

Момент атаки БПЛА на нефтебазу рф возле Керченского пролива показали на видео

3 мая 2023, 17:19
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Пожежа на нафтобазі поблизу російського порту тамань спалахнула у ніч на 3 травня.


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Російська влада присвоїла пожежі найвищий рівень складності. Резервуари з паливом розташовані у населеному пункті волна, що приблизно за 15 км від незаконно збудованого Керченського мосту. Причиною пожежі стала атака безпілотника, а відео цієї атаки вже опублікували в мережі Telegram-канали.

На кадрах видно, як один БПЛА нібито збиває ворожа система ППО, але інший безпілотник досягає цілі та врізається в резервуар із паливом.

Нагадаємо, вночі 3 травня у російському порту тамань біля Керченської протоки пролунали вибухи. Згодом там розпочалася масштабна пожежна на території нафтобази, розташованої у селищі волна краснодарського краю рф. Російська влада заявляла, що резервуари з паливом атакували українські безпілотники.

Источник: Ракурс


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