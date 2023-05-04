Ракурсhttps://racurs.ua/
Госдеп США считает, что Китай уговорит россию на справедливый мир после успеха украинского наступления - Washington Post
Госдеп США считает, что Китай уговорит россию на справедливый мир после успеха украинского наступления — Washington Posthttps://racurs.ua/n182666-gosdep-ssha-schitaet-chto-kitay-ugovorit-rossiu-na-spravedlivyy-mir-posle-uspeha-ukrainskogo.htmlРакурс
Впливовий оглядач газети Washington Post Девід Ігнатіус пише, що американські дипломати вважають, що Китай зможе відіграти позитивну роль у закінченні війни, особливо у разі успіху українського наступу.
.
Остаточно цього висновку Ігнатіуса підштовхнув обмін репліками з держсекретарем Ентоні Блінкеном у середу на заході газети з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. Як пише журналіст, Блінкен публічно сказав те, що вищі чиновники Держдепартаменту останніми днями говорили в кулуарах.
Там шлях до миру бачать так: спочатку Україна в ході майбутнього наступу відвойовує максимум своєї території (Блінкен сказав, що «відчуває впевненість, що [Україна] досягне успіху у поверненні та інших своїх територій» — до речі, з його слів не випливало, що він говорив про всі окуповані території).
Після цього Україна зможе розмовляти про мир із росією з позиції сили, а до переговорів можуть приєднатися країни-посередники, які мають вплив на росію, зокрема й Китай, про що також сказав у середу Блінкен.
За словами кількох співрозмовників Ігнатіуса в адміністрації, росія незадоволена китайськими посередницькими зусиллями (які висловилися в телефонній розмові голови Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським, а до того в так званому китайському мирному плані, який більшість спостерігачів вважали непрацездатним).
Але Москва підпорядкована Пекіну в економічному та військовому плані і опиратися бажанням Китаю їй не легко. Це одна з причин, через які чиновники адміністрації так заінтриговані китайськими мирними зусиллями; вони вважають, що це може завадити росії спробувати відновити війну в майбутньому після паузи, — пише Ігнатіус.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...