Госдеп США считает, что Китай уговорит россию на справедливый мир после успеха украинского наступления - Washington Post

https://racurs.ua/n182666-gosdep-ssha-schitaet-chto-kitay-ugovorit-rossiu-na-spravedlivyy-mir-posle-uspeha-ukrainskogo.html

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Впливовий оглядач газети Washington Post Девід Ігнатіус пише, що американські дипломати вважають, що Китай зможе відіграти позитивну роль у закінченні війни, особливо у разі успіху українського наступу.

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Остаточно цього висновку Ігнатіуса підштовхнув обмін репліками з держсекретарем Ентоні Блінкеном у середу на заході газети з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. Як пише журналіст, Блінкен публічно сказав те, що вищі чиновники Держдепартаменту останніми днями говорили в кулуарах.

Там шлях до миру бачать так: спочатку Україна в ході майбутнього наступу відвойовує максимум своєї території (Блінкен сказав, що «відчуває впевненість, що [Україна] досягне успіху у поверненні та інших своїх територій» — до речі, з його слів не випливало, що він говорив про всі окуповані території).

Після цього Україна зможе розмовляти про мир із росією з позиції сили, а до переговорів можуть приєднатися країни-посередники, які мають вплив на росію, зокрема й Китай, про що також сказав у середу Блінкен.

За словами кількох співрозмовників Ігнатіуса в адміністрації, росія незадоволена китайськими посередницькими зусиллями (які висловилися в телефонній розмові голови Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським, а до того в так званому китайському мирному плані, який більшість спостерігачів вважали непрацездатним).